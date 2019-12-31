Российские высокотехнологичные проекты обеспечат финансированием

Семь высокотехнологичных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) в России получат государственное финансирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Соответствующее решение было одобрено Межведомственной рабочей группой (МРГ) при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию.

Как отмечается, поддержку в форме грантов и инвестиций получат авторы разработок в сфере космоса, медицины и энергетики. Так, рассчитывать на госфинансирование могут проекты рынков «Хелснет», «Энерджинет», «Аэронет», «Технет», а также проекта Кружкового движения.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее задачи интегрированы в нацпроект «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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