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14:18, 17 июля 2026Спорт

В КХЛ заявили о желании увидеть Овечкина в одной из команд лиги

Каменский заявил о желании увидеть Овечкина в одной из команд КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Вице‑президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил о желании увидеть форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в одной из команд лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру», — заявил Каменский. Он добавил, что возвращение Овечкина было бы интересно и для зрителей, и для молодых хоккеистов.

2 июля стало известно, что 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». По его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает только за «Кэпиталс». В 2018-м россиянин привел клуб к победе в Кубке Стэнли. До отъезда в США форвард защищал цвета столичного «Динамо», воспитанником которого он является.

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