В российском регионе в дупле дерева нашли мужчину

В дупле клена в Ленобласти обнаружили мужчину

Житель Луги оказался в ловушке, провалившись в дупло клена глубиной около двух метров. Ему на помощь подоспели сотрудники пожарной части Леноблпожспас, которые оказали россиянину помощь, вызволив его из дерева, пишет «78.ru».

Как сообщает телеканал, горожанин вынужден был провести в дереве больше суток, после чего пожарные спилили мешающие ветки и помогли пострадавшему безопасно спуститься на землю.

Сама ситуация произошла на улице Гагарина. Вызволенному мужчине 35 лет. Других подробностей не приводится.

Ранее житель Нижнего Новгорода застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог объяснить, как он там оказался.