В России пройдет конкурс грантов на создание научных центров мирового уровня для исследований и разработок по приоритетам научно-технологического развития. Об этом говорится на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты»

Уточняется, что центры будут созданы в рамках нацпроекта «Наука». Отбор проведет Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня совместно с Минобрнауки России.

Условиями конкурса установлен максимальный размер грантов до 2021 года — он не должен превысить 3,8 миллиарда рублей. Из них на 2020 год предусмотрено до 2,4 миллиардов рублей, на 2021 год — около 698 миллионов рублей. Кроме того, предполагается привлечь внебюджетные средства в размере не менее 34,3 процента от гранта.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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