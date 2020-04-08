Российские ученые получат миллионные гранты на изучение коронавируса

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) предоставит гранты до 6 миллионов рублей в год авторам лучших проектов по изучению коронавируса и вызываемых им заболеваний. Об этом говорится на сайте фонда.

«РФФИ объявляет о проведении конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований по теме "Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий"», — указано в сообщении.

Уточняется, что минимальный размер грантов — 3 миллиона рублей. Согласно условиям конкурса, участники должны выполнить исследования в течение двух лет — с июля 2020 года по июль 2022 года. Заявки будут приниматься с 15 апреля по 18 мая 2020 года от научных коллективов, в которые входят от пяти до десяти человек.

Ранее сообщалось, что российские ученые выберут лучшую стратегию борьбы с коронавирусом, изучив различные математические модели кризисных ситуаций. Исследования будут проводиться на базе Международной лаборатории математического моделирования, созданной в ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» при поддержке Сибирского федерального университета и Тяньцзиньского университета финансов и экономики.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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