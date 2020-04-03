Российские ученые выберут лучшую стратегию борьбы с коронавирусом, изучив различные математические модели кризисных ситуаций. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» со ссылкой на руководителя проекта, доктора физико-математических наук Владимира Шайдурова.

По его словам, главная цель проекта заключается в оптимизации расходов и доходов, а также прогнозирования критических ситуаций в отдельных регионах и отраслях на основе математического моделирования. Так, уточнил Шайдуров, с помощью динамических моделей специалисты смогут оценить эффективность различных мер, принимаемых российскими регионами в условиях распространения инфекции — от полной изоляции населения до осознанных и поддержанных профилактических мер.

Как пояснил руководитель проекта, при создании подобных моделей необходимо учитывать региональные условия и социальные реакции. «Это очевидно из сравнения хода эпидемий коронавируса в разных странах», — подчеркнул он.

Исследования будут проводиться на базе Международной лаборатории математического моделирования, созданной в ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» при поддержке Сибирского федерального университета и Тяньцзиньского университета финансов и экономики.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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