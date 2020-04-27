Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса

Министерство науки и высшего образования России пересмотрит условия конкурсов на финансирование научных проектов и начнет выдавать ученым гранты по-новому из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы сдвинули все наши конкурсы и пересматриваем условия по соответствующим обязательствам», — отметил министр.

По его словам, подобные меры необходимы, поскольку в условиях пандемии ученые не могут выполнить ряд обязательств, предусмотренных существующими правилами конкурсов.

Ранее в апреле Фальков сообщил, что Минобрнауки начало готовить меры финансовой поддержки научных институтов, которые помогут им продолжить функционировать в условиях распространения коронавируса. Он отметил, что по отдельным институтам такая работа уже ведется.

Поддержка ученых и научных организаций предусмотрена нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России до 2024 года по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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