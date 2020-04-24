Российские ученые заработали миллиарды рублей на исследованиях

Центры Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2019 году заработали 3,9 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК), которая выполняет функции проектного офиса НТИ.

Как пояснили в пресс-службе, доходы были получены благодаря проведению российскими учеными научных исследований и разработок, реализации в центрах платных образовательных услуг, а также экспертно-аналитической и консультационной деятельности специалистов. При этом софинансирование деятельности центров за счет внебюджетных источников составило более 1,9 миллиарда рублей, добавили там.

«Прошлый год стал показательным — по итогам 2019 года мы отмечаем значительный рост числа заказчиков Центров компетенций НТИ и числа участников консорциумов. Это для нас важные индикаторы, отражающий востребованность услуг и результатов деятельности Центров компетенций НТИ», — отметил директор центра управления технологическим развитием НТИ АО «Российская венчурная компания» Арсен Гареев.

Так, к настоящему времени число участников консорциумов 14 центров увеличилось более чем на 40 процентов и достигло 470 организаций. По сравнению с 2018 годом в прошлом году количество коммерческих компаний, выступавших заказчиками работ или услуг у центров НТИ, выросло на 76 процентов и составило более 190 организаций. Численность сотрудников Центров компетенций НТИ за минувший год увеличилась более чем в два раза — до 3,8 тысячи человек.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее задачи интегрированы в нацпроект «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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