Российских ученых обязали вернуть гранты за не проведенные экспедиции

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) обязал ученых, получивших гранты на проведение экспедиций и не сумевших осуществить их из-за пандемии коронавируса, вернуть деньги. Об этом сообщается на сайте фонда.

Уточняется, что научные коллективы должны вернуть неизрасходованное финансирование до 1 ноября 2020 года. «Перенесение выделенных средств на 2021 год не допускается», — отметили в РФФИ.

Отмена экспедиции или полевого исследования не будет расцениваться как невыполнение плана на 2020 года. В таком случае соответствующее обоснование грантополучатели должны будут указать в отчете по реализации проекта.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Наука». Всего на него планируется направить более 625 миллиардов рублей. Нацпроект, в частности, предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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