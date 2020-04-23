Для сибирского синхротрона нашли оборудование

Созданием оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), который планируется возвести под Новосибирском, займется Новосибирский приборостроительный завод. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ТАСС директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения Сибирского отделения РАН Петр Завьялов.

«Буквально на днях мы подписали соглашение о сотрудничестве по созданию оборудования ЦКП СКИФ с Новосибирским приборостроительным заводом, который имеет производственные мощности и готов участвовать в этом проекте», — рассказал Завьялов.

По его словам, в дальнейшем институт также планирует создать приборостроительный центр коллективного пользования, одной из задач которого будет разработка технологического оборудования. В настоящее время пакет документов о создании центра уже находится на рассмотрении в Минобрнауки России, отметил Завьялов. При этом он добавил, что для дальнейшего продвижения оборудования на мировом рынке институту предстоит найти и иностранных партнеров.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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