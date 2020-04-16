Сибирский синхротрон пообещали достроить вовремя

Министерство науки и высшего образования России намерено вовремя достроить Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) под Новосибирском и принимает все меры для завершения работ в установленные сроки. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Александр Нарукавников.

«В целях недопущения срыва сроков реализации проекта, а мы все понимаем, что сроки жесточайшие для такого вида установок, принимаем все усилия, чтобы соблюсти эти сроки. И сейчас прорабатываем возможность начала финансирования работ по изготовлению оборудования, начиная с 2020 года», — заявил он.

В свою очередь глава генерального проектировщика ЦКП СКИФ — Центрального проектно-технологического института Михаил Тарасов пообещал, что инженерные изыскания по проекту завершатся уже к июню. После этого, до конца года, специалисты разработают проектную документацию, которая будет направлена на заключение Главгосэкспертизу.

Ранее сообщалось, что начало финансирования сибирского синхротрона перенесли на более поздний срок. Изначально предполагалось, что первые деньги на создание мегасайенс-установки поступят уже в 2019 году. Однако затем стало известно, что, согласно проекту постановления правительства, финансирование проекта начнется в 2020 году. После этого в ситуацию вмешался губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который призвал ускориться с началом строительства СКИФ.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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