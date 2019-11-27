Сибирский синхротрон пообещали сдать в срок вопреки переносу финансирования

Новосибирские учены планируют сдать в срок синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), несмотря на перенос начала финансирования. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил ТАСС председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон.

По его словам, изначально предполагалось, что первые деньги на создание мегасайенс-установки поступят уже в 2019 году. Однако 22 ноября стало известно, что, согласно проекту постановления правительства, начало финансирования проекта перенесено на более поздний срок — 2020 год.

Несмотря на это, отметил Пармон, специалисты надеются, что им удастся запустить синхротрон в ранее оговоренные сроки — при условии, что больше никаких задержек в финансировании не будет. «Мы понимаем, что ни в коем случае сроки запуска, 31 декабря 2023 года, не могут быть сорваны», — подчеркнул председатель СО РАН.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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