Сибирский синхротрон улучшили

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Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) создали новый детектор рентгеновского излучения для исследований воздействия потоков плазмы на материал для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), который создается в Новосибирской области. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Как пояснили в институте, изначально для экспериментов использовался детектор, разработанный для исследований взрывных процессов. Интервал между кадрами, которые он делал, составлял порядка 100-200 наносекунд. Однако для экспериментов по изучению воздействия тепловых нагрузок интервал между кадрами, которые делает детектор, должен быть гораздо меньше.

«Мы разработали специальный детектор, <...> он [способен регистрировать] практически каждый пролетающий фотон и по этому показателю превосходит предшественника в 10 раз», — отметил главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Лев Шехтман.

Кроме того, новый детектор обладает гораздо более высокой чувствительностью, которая позволяет получать изображения более высокого разрешения. В результате специалисты могут значительно быстрее интерпретировать результаты исследований.

Строительство СКИФ ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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