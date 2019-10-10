Сибирский синхротрон задействуют в создании новых лекарств

На базе Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), который будет создан в Новосибирской области, откроется экспериментальная станция макромолекулярной кристаллографии. Об этом в четверг, 10 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе СКИФ.

Там уточнили, что эта станция станет первым подобным объектом в России и позволит создавать новые эффективные лекарства на основе исследований структуры белков.

По словам заместителя директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сотрудника проектного офиса ЦКП СКИФ Владимира Коваля, из зарегистрированных за последние семь лет 210 новых лекарственных препаратов 94 процента были созданы на основе знаний о структуре рецепторов. «Наступила новая эпоха — создаются препараты, которые связываются с определенными структурами. Определение структур биологических комплексов и молекул — это необходимая часть современной биофармацевтики, и для ее развития необходим ЦКП СКИФ», — отметил он.

Строительство СКИФ будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить около 350 миллиардов рублей.

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