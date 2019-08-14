Российских ученых подготовят к работе на сибирском синхротроне

Специалисты Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), который создается в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука», смогут пройти обучение на экспериментальной станции с синхротронным излучением (СИ). Об этом в среду, 14 августа, сообщается на сайте Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.

Как отмечается, возможность пройти обучение на станции также получат специалисты других синхротронных центров и сотрудники научных и промышленных организаций. Кроме того, станцию можно будет использовать в качестве стенда для проверки и испытаний нового оборудования, например, рентгеновских детекторов, которые изготавливают в ИЯФ СО РАН.

Также, уточнили в институте, со следующего учебного года студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) смогут использовать станцию для выполнения лабораторных, курсовых и дипломных работ.

Строительство «СКИФ» будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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