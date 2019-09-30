Ученых для сибирского синхротрона подготовят онлайн

В Новосибирском государственном университете (НГУ) создадут специальные курсы для удаленного обучения специалистов, которые в дальнейшем будут работать в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКИФ.

Как отметили в пресс-службе, запущенные в сентябре 2018 года спецкурсы магистратуры оказались настолько востребованы среди студентов различных факультетов, что университету уже пришлось перенести занятия в более просторные аудитории, которые могли бы вместить всех желающих.

«Но это все равно капля в море в сравнении с тем, сколько людей надо подготовить и переподготовить в ближайшие годы. Именно поэтому мы работаем над созданием курсов для удаленного обучения», — пояснила завкафедрой химии твердого тела факультета естественных наук НГУ Елена Болдырева.

В НГУ уточнили, что команда, которая займется подготовкой онлайн-курсов, уже собрана. Ожидается, что в дальнейшем их смогут использовать и другие вузы.

Строительство СКИФ будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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