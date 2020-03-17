На площадке будущего сибирского синхротрона начались работы

На площадке, отданной под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) под Новосибирском, начались первые работы. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает местный портал VN.RU.

«Начинается освоение площадки, на которой в ближайшие годы будет создана установка класса мегасайнс — СКИФ. Сегодня здесь начинает работать техника, начинаются изыскательские работы», — заявил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, приехавший на открытие работ в наукограде Кольцово.

По его словам, проектные работы планируется завершить в течение 2020 года, а в марте 2021-го проект направят на госэкспертизу для получение разрешения на строительство.

Ранее сообщалось, что начало финансирования сибирского синхротрона перенесли на более поздний срок. Изначально предполагалось, что первые деньги на создание мегасайенс-установки поступят уже в 2019 году. Однако затем стало известно, что, согласно проекту постановления правительства, финансирование проекта начнется в 2020 году. После этого в ситуацию вмешался губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который призвал ускориться с началом строительства СКИФ.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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