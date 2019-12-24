Российский губернатор призвал ускориться со строительством синхротрона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал ускориться с началом строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) под Новосибирском, чтобы уложиться в сроки, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает ТАСС.

«Если раньше наши ученые ориентировались на ввод первой очереди в 2024 году, то сегодня есть абсолютно конкретная дата — 31 декабря 2023 года. Для того, чтобы выдержать эти сроки, к началу строительно-монтажных работ [необходимо] приступить в 2020 году», — заявил глава региона.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация установки, а ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН уже приступили к подготовке производственной базы синхротрона.

Ранее сообщалось, что начало финансирования сибирского синхротрона перенесли на более поздний срок. Изначально предполагалось, что первые деньги на создание мегасайенс-установки поступят уже в 2019 году. Однако затем стало известно, что, согласно проекту постановления правительства, финансирование проекта начнется в 2020 году.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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