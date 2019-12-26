Медведев выделил 37 миллиардов рублей на сибирский синхротрон

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение 37,1 миллиарда рублей на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в новосибирском Академгородке. Документ опубликован в четверг, 26 декабря, на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста постановления, средства будут выделены из федерального бюджета в период с 2020-го по 2024 год.

Ранее в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал ускориться с началом строительства СКИФ, чтобы уложиться в сроки, установленные президентом России Владимиром Путиным.

До этого сообщалось, что начало финансирования сибирского синхротрона перенесли на более поздний срок. Изначально предполагалось, что первые деньги на создание мегасайенс-установки поступят уже в 2019 году. Однако затем стало известно, что, согласно проекту постановления правительства, финансирование проекта планируют начать только в 2020 году.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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