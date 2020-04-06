В российском городе завершился первый этап исследований по нацпроекту «Наука»

В Сызрани завершен первый этап реализации проекта по разработке высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду. Исследования проводит Сызранский филиал СамГТУ, сообщает «КТВ-Луч».

Отмечается, что разработаны математическая и компьютерная модели систем питания оптическим излучением удаленных электронных устройств. Благодаря этому появилась возможность определить основные конструктивные характеристики фотовольтаического преобразователя для дальнейшей технологической проработки.

Также уже разработаны стенды для спектральных, нагрузочных и температурных испытаний фотовольтаического преобразователя и соответствующее программное обеспечение для автоматизации измерений.

В конце прошлого года Сызранский филиал вошел в национальный проект «Наука» и получил по целевой федеральной программе «Развитие электроэнергетики» субсидию на проведение научно-исследовательских работ для создания системы питания оптическим излучением электронно-измерительных приборов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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