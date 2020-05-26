Российские ученые выведут мышей для экспериментов с коронавирусом

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН планируют вывести мышей, которые будут восприимчивы к новой коронавирусу. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил ТАСС заведующий лабораторией генетики развития ИЦИГ СО РАН Нариман Баттулин.

По его словам, такие грызуны позволят российским ученым проводить на них эксперименты, связанные с изучением новой инфекции. Первая партия мышей будет готова уже к июню, а в осенью грызунов отправят в центр «Вектор». «С помощью передовых технологий мы сможем "разогнать" это стадо, чтобы можно было проводить испытания к осени. Мы надеемся, что к сентябрю-октябрю мы сможем предоставить в наш центр "Вектор" таких животных», — уточнил Баттулин.

Он добавил, что специалисты уже подали заявку на финансирование своих работ в Российский фонд фундаментальных исследований.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!