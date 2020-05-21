Российские ученые научились точно диагностировать аутоиммунные заболевания

Специалисты из МФТИ, Института общей физики РАН и НИЯУ «МИФИ» научились проводить сверхточную диагностику аутоиммунных заболеваний. Для этого они разработали специальную систему, которая способна не только заметить следы развития болезни в организме, но и определить, насколько быстро она развивается, сообщили ТАСС в пресс-службе МФТИ.

Российские ученые создали специальные микрочипы, которые способны улавливать и анализировать биохимические свойства антител, в том числе и то, как они взаимодействуют сразу с несколькими мишенями. При этом компьютерный алгоритм позволяет определить наиболее уязвимые для антител клетки и органы человека. Как отмечается, весь процесс анализа занимает около 25 минут — гораздо меньше, чем аналогичные исследования по другим методикам.

Кроме того, по словам исследователей, их технология позволит значительно удешевить медицинские анализы и повысить их точность. Также, надеются они, в результате внедрения данной системы удастся ускорить поиски лекарств и причин развития подобных болезней.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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