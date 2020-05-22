Российские ученые приблизились к созданию отечественного лекарства от малярии

Российские ученые приблизились к созданию первого отечественного лекарства от малярии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд.

Отмечается, что молекулярные биологи из России и Израиля вставили в геном хризантем гены полыни. Вытяжка из полыни способна бороться с малярией, однако она растет только в узких климатических условиях, из-за чего получить из растения лекарство в необходимых для широкого производства объемах невозможно.

Новый трансгенный сорт хризантем может производить молекулы артемизинина, самого эффективного средства для уничтожения малярийного плазмодия. В настоящее время ученые выращивают ростки новых хризантем и пытаются увеличить количество артемизинина в их листьях, а также разработать методику по извлечению лекарства из растения.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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