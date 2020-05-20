Российские ученые научили дроны раздавать 5G

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Катара создали систему для дронов, которая позволит использовать их в качестве вышек связи 5G. Об этом в среду, 20 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Разработка российских и катарских ученых позволит беспилотникам не только раздавать 5G, но и производить дистанционную зарядку аккумуляторов. Как отмечается, энергия и информацию будут передаваться по радиочастотам, при этом вес аппарата увеличен не будет. Ожидается, что такие дроны задействуют для расширения зоны покрытия 5G и для передачи сигнала на массовых мероприятиях и в местах, где невозможно установить наземную вышку.

«Низкая стоимость, гибкость в использовании и высокая степень мобильности — все это преимущества систем на БПЛА по сравнению со стационарными наземными базовыми станциями», — отметил один из разработчиков Таринду Перер. По его словам, разработку можно будет использовать для обеспечения мероприятий в сфере управления катастрофами, общественной безопасности, а также спасательных операций.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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