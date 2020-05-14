Президент России Владимир Путин призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в стране в рамках нацпроекта «Наука». Слова главы государства в четверг, 14 мая, приводит ТАСС.

Президент напомнил, что всего в России появятся три подобных центра, каждый из которых станет консорциумом исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний «от Новосибирска до Крыма». При этом проекту необходимы дополнительные финансовые вливания со стороны бизнеса.

«Я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы», — отметил Путин.

Он добавил, что генетические исследования, которые ученые проводят в настоящее время, по масштабу задач и значению для страны можно сравнить с атомным и космическим проектами XX века. Однако особенно важно как можно скорее конвертировать существующие научные разработки в практические результаты и реальные конкурентоспособные технологии, считает российский лидер.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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