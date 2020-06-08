Российские ученые научились очищать воду по-новому

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН научились по-новому очищать воду от радиоактивных отходов. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает ТАСС.

Российские ученые предложили использовать для очистки воды технологию, основанную на синтезе сорбента на основе композитного порошка из «вольфрамовой бронзы». По задумке, подобный сорбент можно будет использовать в качестве наполнителя проточных фильтров или добавлять его в загрязненную воду. После эксплуатации материал будут спекать в высокоплотную керамику и отправлять на безопасное захоронение.

Как ожидается, новая технология поможет с очисткой воды от радионуклидов цезия и стронция, а также с переработкой жидких радиоактивных отходов. В частности, применять такие сорбенты можно будет при ликвидации техногенных катастроф.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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