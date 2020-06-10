Российские ученые создали материал для миниатюрных аккумуляторов

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали материал, из которого можно изготавливать миниатюрные аккумуляторы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как пояснили в СПбПУ, российские ученые создали источник энергии на основе никелата лития. Для того, чтобы полученный материал обладал необходимой толщиной, они использовали специальный метод молекулярного наслаивания вещества.

«Ученые показали работоспособность и высокие емкости этого материала при повышении быстродействия, что может улучшить работоспособность и эффективность устройств, а также уменьшить их размер», — отметили в вузе. Там добавили, что подобные миниаккумуляторы можно будет использовать для питания современных миниатюрных электроприборов, например, датчиков, биосенсоров и устройств интернета вещей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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