В России разработали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, его выведут на рынок в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минпромторга.

«Отечественным производителем лекарственных препаратов ЗАО "Биокад" разработан генотерапевтический препарат для медицинского применения, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии», — говорится в сообщении ведомства за подписью министра Дениса Мантурова.

Для обеспечения препаратом нуждающихся пациентов компании требуется государственная поддержка финансового и организационного характера.

В настоящее время проводятся доклинические испытания лекарства для определения эффективной и безопасной дозы для человека. Подать заявление на клинические испытания планируется в этом году. «Потенциально лекарственный препарат способен обеспечивать долговременный или даже пожизненный эффект, полностью восстанавливая функцию гена», — пояснили в Минпромторге.

Спинальная мышечная атрофия развивается из-за разрушения альфа-мотонейронов, отвечающих за сокращение скелетных мышц и находящихся в передних рогах спинного мозга.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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