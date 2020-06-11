В российском регионе откроют сразу три центра амбулаторной онкологической помощи

Сразу три центра амбулаторной онкологической помощи откроют в Новосибирской области до декабря 2020 года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Она уточнила, что ситуация с пандемией коронавируса не повлияла на строительство медучреждений, и сейчас там идут ремонтные работы.

Новые центры позволят выполнять глубокие инструментальные дообследования и таким образом диагностировать злокачественные образования, сказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. По его словам, в учреждениях установят большое количество «тяжелого медицинского оборудования».

За первый квартал 2020 года через работающие центры амбулаторной онкологической помощи Новосибирской области прошли более 8,2 тысячи пациентов. Новые больницы построят в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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