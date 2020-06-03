Минздрав отчитался об итогах борьбы с раком в 2019 году

Министерство здравоохранения России отчиталось об итогах борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на слова директора департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела ведомства Екатерины Каракулиной.

По ее словам, в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» был достигнут один показатель: удельный вес пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. «Все остальные показатели у нас хотя и имеют тенденцию к снижению, но, к сожалению, по плановым показателям за 2019 год были не достигнуты», — добавила Каракулина.

Целевых показателей по снижению смертности от рака на 100 тысяч населения не достигли 53 региона; по доле злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях — 28 регионов; по удельному весу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете более пяти лет — 29 регионов; по одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями — 26 регионов. При этом есть десять регионов с наибольшим отставанием по плановым показателям, среди которых Кемеровская, Новосибирская и Астраханская области.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных целей нацпроекта «Здравоохранение». За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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