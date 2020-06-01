Жители отдаленных районов России пройдут комплексное медицинское обследование

Жители Нижнетавдинского района Тюменской области смогут пройти комплексное медицинское обследование в передвижном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Передвижной ФАП курсирует по отдаленным районам Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Медицинскую помощь уже получили жители деревень Маслянка, Ивашкина и Вершина. Ожидается, что мобильный ФАП побывает в 35 населенных пунктах.

У пациентов есть возможность сдать анализы, сделать кольпоскопию, пройти электрокардиографическое и ультразвуковое обследование, взять цитологические мазки и получить консультацию специалистов в формате онлайн. Передвижные пункты оборудованы современной техникой и рассчитаны на то, чтобы оказывать медицинскую помощь в тех поселениях, где нет стационарных ФАПов.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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