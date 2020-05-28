Тысячи россиян пройдут обследование в новом Центре ядерной медицины

Обследование в новом Центре ядерной медицины в Кировской области пройдут 1,5 тысячи человек в 2020 году и три тысячи человек — в 2021-м. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Васильев во «ВКонтакте».

Открытие Центра ожидается в августе текущего года. Это событие позволит внедрить в Кировской области новое направление высокотехнологичной медицинской помощи для россиян с онкологическими заболеваниями. «Крайне важно, что медицинские услуги в диагностических целях для постановки и подтверждения диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ в Центре ядерной медицины будут оказываться в рамках территориальной программы ОМС», — отметил Васильев.

По его словам, подобные обследования будут доступны не только жителям Кировской области, но и пациентам из Республики Коми, Республики Марий Эл, Удмуртии и Архангельской области.

Ранее в мае в Минздраве России сообщили, что в 2020 году на помощь онкобольным гражданам было выделено более 270 миллиардов рублей. Средства направили на обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в соотвествии с клиническими рекомендациями, а также на повышение доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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