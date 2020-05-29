Нижегородская область получит 1,7 миллиарда рублей на здравоохранение

Нижегородская область получит 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета для поддержки регионального здравоохранения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального правительства.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, средства пойдут на обеспечение необходимыми средствами для лечения пациентов с коронавирусом.

Он добавил, что расходы на здравоохранения увеличатся и за счет областного бюджета. В частности, деньги направят на строительство инфекционного корпуса больницы №23 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По данным на 29 мая, в Нижегородской области выявили 9244 случая заражения коронавирусом. 89 пациентов с подтвержденной инфекцией умерли, более 3,4 тысячи — выздоровели.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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