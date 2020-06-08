Больница в российском городе получила новое оборудование по нацпроекту

Ялуторовская областная больница получила новое оборудование стоимостью более одного миллиона рублей по национальному проекту «Здравоохранение» на средства, выделенные из федерального и областного бюджета. Об этом сообщает Siapress со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Уточняется, что был приобретен новый автоматический рефрактометр в офтальмологический кабинет детской поликлиники. Он позволяет быстро и безболезненно диагностировать близорукость или дальнозоркость, установить вид астигматизма.

«Теперь нашим юным пациентам не нужно ездить в Тюмень для подбора очков и диагностики патологий роговицы глаза», — рассказала врач-офтальмолог ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» Ольга Смагина.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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