В Приморье началась масштабная реконструкция детских поликлиник

Масштабная реконструкция детских поликлиник и поликлинических отделений началась в Приморском крае в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это позволит создать современную инфраструктуру оказания медицинской помощи детям, сообщается на сайте регионального правительства.

На реализацию нацпроекта в Приморье в 2020 году направлено более 166 миллионов рублей. В эту сумму входят средства для реконструкции 24 детских поликлиник. Также в учреждения закупят 147 единиц оборудования. «Все преобразования направлены на то, чтобы сделать посещение детских медучреждений максимально удобным и комфортным для маленьких пациентов и их родителей, а также повысить доступность и качество медицинского обслуживания», — пояснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

В рамках нацпроекта в детских поликлиниках Приморского края преобразятся внутренние пространства: появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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