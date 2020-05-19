Российских селян обеспечат фельдшерско-акушерскими пунктами

Власти Ненецкого автономного округа обеспечат жителей деревень и сел региона фельдшерско-акушерскими пунктами. Об этом во вторник, 19 мая, сообщается на официальном портале органов власти региона.

Как отмечается, новые объекты появятся в 12 населенных пунктах округа: в поселках Выучейский, Бугрино, Амдерма, Варнек и Хонгурей, а также в деревнях Щелино, Чижа, Верхняя Пеша, Волоковая, Андег, Каменка и Лабожское. При этом все ФАПы снабдят пандусами, а территорию вокруг них благоустроят.

На данные работы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделят в общей сложности 125 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. Завершить возведение объектов планируется к 1 декабря 2020 года.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в стране до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!