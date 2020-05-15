Башкирия направит более пяти миллиардов рублей на здравоохранение

Башкирия в 2020 году направит более пяти миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

«Общий объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" в текущем году составляет 5,6 миллиарда рублей, из них более 4 миллиардов рублей — из федерального бюджета», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что большая часть выделенных средств — около 2 миллиардов рублей — пойдет на реализацию федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». На эти деньги в регионе завершат строительство дополнительных помещений корпуса Республиканского онкологического диспансера, а также переоборудуют шесть медицинских организаций.

Оставшаяся сумма будет направлена, в частности, на замену 72 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, которые находятся в аварийном состоянии, и на закупку новых модульных ФАП. Кроме того, порядка 38,5 миллиона рублей выделят на возобновление полетов санавиации. Также часть средств направят на переоснащение двух региональных сосудистых центров и трех первичных сосудистых отделений, детских поликлиник.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в стране до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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