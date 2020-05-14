Жителям Курганской области с болезнями сердца выдадут бесплатные лекарства

Жителям Курганской области с болезнями сердца и сосудов выдадут бесплатные лекарства. Об этом сообщает радиостанция «За облаками» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По ее данным, медикаменты получат жители, не имеющие инвалидности, но перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт или шунтирование. Их обеспечат препаратами в течение одного года с момента установления диагноза или проведения операции.

Уточняется, что перечень бесплатных лекарств утвержден Минздравом России. Для их получения нужно обратиться к участковому терапевту.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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