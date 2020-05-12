Московскую службу скорой помощи досрочно обеспечат новыми машинами

Московская станция скорой помощи досрочно получит 300 новых автомобилей на фоне пандемии коронавируса. Такое распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ГКБ имени Филатова, передает ТАСС.

«Я принял решение о досрочном увеличении закупок новых автомобилей скорой помощи, 300 штук должны в ближайшие недели прийти, первая партия уже поступила», — заявил градоначльник.

Он также отметил, что врачи скорой помощи в условиях распространения инфекции столкнулись со значительным увеличением нагрузки — число вызовов возросло как минимум на треть. Собянин поблагодарил медиков за их работу и добавил, что власти включили работников скорой в систему финансовой поддержки: специалисты получат как президентские, так и городские дополнительные выплаты.

В настоящее время в городе каждые сутки дежурят 1040 бригад скорой помощи, причем 255 из них были созданы специально для выезда к москвичам, у которых заподозрен коронавирус.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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