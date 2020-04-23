Новгородская область внедрила новый метод исследования болезней сердца

В Новгородской области внедрили новый метод исследования болезней сердца — стресс-эхокардиографию. Об этом ТАСС сообщили в минздраве региона.

Стресс-эхокардиография — это ультразвуковое исследование, позволяющее выявить ранние проявления ишемической болезни сердца. Техника, с помощью которой проводится исследование, поступила в Новгородскую областную клиническую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стресс-эхокардиография доступна всем жителям региона. Попасть на нее можно по направлению кардиолога.

Агентство уточняет, что болезни системы кровообращения в Новгородской области являются серьезной проблемой. Для борьбы с ними медучреждения региона нуждаются в современной технике.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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