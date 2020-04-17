Российский регион усовершенствовал диагностику рака молочной железы

Свердловский областной онкодиспансер усовершенствовал диагностику рака молочной железы — в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование. Об этом сообщает информационный портал региона.

Современный высокотехнологичный маммографический комплекс позволяет обнаружить даже незначительные изменения в структуре молочной железы. «В числе полезных функций современного аппарата — возможность проведения исследований с контрастом и возможность установки в молочную железу специальных меток, которые помогают хирургу точно определить месторасположение опухоли в том случае, когда новообразование не прощупывается», — рассказал заведующий отделением рентгенодиагностики диспансера Евгений Бабинов.

Новый маммограф имеет функцию томосинтеза, с помощью которой проводится более углубленное обследование: аппарат делает снимки, объединяя 2D и 3D изображения. Это помогает уточнить диагноз пациенток с плотной структурой молочной железы или тех, у кого установлен имплант.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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