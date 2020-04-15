Правительство заявило о максимальной нагрузке на российское здравоохранение

Система здравоохранения в России работает с максимальной нагрузкой, поэтому важно распределить ресурсы грамотно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства.

Мишустин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, число заболевших растет. «Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их. Пациенты, которые болеют в тяжелой форме, должны в первую очередь получать качественное и своевременное лечение», — пояснил глава правительства.

По его словам, больше половины коек в регионах нужно дооснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также Мишустин сообщил, что правительство обсудит выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые направят не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек.

По состоянию на 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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