В Севастополе начали обследовать сердце по-новому

Медработники севастопольской больницы №1 имени Пирогова начали выполнять новый тип обследования сердца. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

«Проведена первая стресс-эхокардиография в истории здравоохранения Севастополя», — заявил руководитель регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксенов. Он уточнил, что это исследование выполняют пациентам с ишемической болезнью сердца для подтверждения диагноза стенокардия напряжения и определения необходимости проведения коронарографии и хирургического восстановления кровоснабжения сердечной мышцы — миокарда.

С помощью лекарственного препарата или при физической нагрузке на велоэргометре больному вызывают учащенную работу сердца, выполняют ЭХО-кардиографию и выявляют локальное или распространенное изменение сократимости сердечной мышцы. «Это изменение сократимости миокарда временное, и после прекращения нагрузки и восстановления частоты ритма сердца изменения сократимости миокарда возвращаются к норме. Проба считается положительной», — добавил Голощапов-Аксенов.

В прошлой неделе в больнице открылся мастер-класс по обучению врачей эхокардиографии и стресс-эхокардиографии. Теоретическая часть обучения проходила дистанционно с привлечением ведущих специалистов из федеральных клиник, а практическую работу организовали на рабочих местах.

Часть оборудования для проведения исследования уже есть. Аппараты продолжают поступать в больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроект будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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