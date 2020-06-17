В российском городе впервые провели экстракорпоральный метод «очищения» крови

В моногоспитале города Череповца впервые провели экстракорпоральный метод «очищения» крови — иммуносорбцию. Помощь оказали 35-летней пациентке, сообщается на сайте Минздрава России.

Женщина поступила в реанимацию с явлениями цитокинового шторма с сатурацией (насыщением крови кислородом) 81 процент и выраженной одышкой. После проведения процедуры сатурация достигла 94 процентов, ушли симптомы дыхательной недостаточности. «Это позволило пациентке избежать ИВЛ, и на следующий день ее перевели в отделение с улучшением состояния», — рассказал главный врач моногоспиталя Андрей Погодин.

Иммуносорбция — это высокотехнологичный метод, позволяющий выборочно удалять из плазмы крови молекулы, которые разрушают легкие. Концентрация остальных компонентов крови: клеток, ферментов, гормонов, белков при этом не изменяется. Это один из самых эффективных современных экстракорпоральных методов «очищения» крови, применяемых в мире.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. Проект также направлен на изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. В общей сложности на нацпроект выделят более 1,7 триллиона рублей.

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