В больницах российского города появятся кабинеты для пациентов с ВИЧ

Кабинеты для пациентов с ВИЧ появятся в больницах Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

В ведомстве рассказали, что один такой кабинет уже открылся в больнице №14 в Орджоникидзевском районе города. «Орджоникидзевский район является одним из самых пораженных районов города — с ВИЧ-инфекцией живет более четырех тысяч человек. Появление кабинета позволит поддержать приверженность к лечению и диспансерному наблюдению пациентов, а также снизить риск дальнейшего распространения инфекции», — приводит Минздрав сообщение СПИД-Центра.

Кабинет оборудован всем необходимым. В нем будет вести прием одна из самых опытных инфекционистов Центра Надежда Сорокина.

Открытие кабинетов для ВИЧ-положительных граждан осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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