В больницах Дагестана внедрят новейшую информационную систему

Новейшие информационные технологии внедрят в медицинских учреждениях Дагестана. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

В частности, речь идет о системе «Электронный клинический фармаколог», которая поможет врачам оценить рациональность и совместимость назначения пациенту нескольких препаратов. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда медики работают с повышенной нагрузкой, пояснили в ведомстве. Систему разработала компания «Соцмедика» при участии Национальной ассоциации заслуженных врачей. Она прошла клиническую апробацию и используется в больницах нескольких регионов России.

По словам разработчиков сервиса, он помогает врачу при назначении пациентам лекарств, способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. Также в фоновом режиме он отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации.

В ближайшие дни систему внедрят в восьми крупных стационарах Дагестана.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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