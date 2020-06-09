Число телеконсультаций в больницах Свердловской области выросло в разы

Число телеконсультаций в центральной больнице города Полевское Свердловской области выросло от двух до шести раз, в зависимости от подразделения. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

По данным ведомства, в 2019 году специалисты больницы провели 772 консультации, а за первые четыре месяца 2020-го — 383. «Раньше после инвазивной диагностики мы направляли женщин в клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" сейчас мы оберегаем от заражения коронавирусом наших будущих мам и связываемся с докторами области с помощью различных видов дистанционных консультаций», — рассказала заведующая женской консультацией медучреждения Ирина Мякшина.

В Минздраве пояснили, что возможность дистанционно проконсультироваться с врачом используют даже сельские жители.

В 11 больницах Свердловской области сегодня действует пилотный проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Это направление получило развитие в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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