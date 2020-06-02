Правительство предложило модернизировать работу инфекционной службы в России

Правительство России предложило модернизировать работу инфекционной службы в рамках восстановления системы здравоохранения после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В общенациональном плане восстановления экономики, с которым ознакомилось агентство, говорится, что россиян в период пандемии необходимо обеспечить лекарствами и вакцинацией. Также должна быть сформирована система защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, планируется разработать концепцию внедрения форм мониторинга за соблюдением санитарных правил и предпринять меры по цифровизации здравоохранения.

Уточняется, что при модернизации инфекционной службы будут пересмотрены и актуализированы порядок оказания медпомощи и клинические рекомендации при инфекционных заболеваниях. Также следует определить порядок формирования, пополнения и хранения резерва лекарств и медицинских изделий при вспышке инфекции. Планируется подготовить и резерв медперсонала на случай пандемии.

Ранее, в конце мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что власти пустят полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи. По словам Мурашко, правительство не приостановило финансирование по нацпроекту в сфере здравоохранения, и это является ключевым моментом для его развития.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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