Инфекционную больницу в Новой Москве досрочно обеспечили электричеством

Энергетики досрочно завершили работы по прокладыванию электросетей для инфекционной больницы в Новой Москве. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В условиях противостояния пандемии COVID-19 для наших энергетиков было делом чести завершить все работы на критически важном объекте в кратчайшие сроки. "Россети Московский регион" выполнили все мероприятия на самом высоком уровне, обеспечив жизненно важный инфекционный центр столицы качественным и надежным электроснабжением», — заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, который лично контролировал ход строительства.

Как отмечается, в ходе работ специалисты проложили более 80 километров кабельных линий от подстанций «Былово» и «Лебедево», ввели в эксплуатацию семь трансформаторных подстанций и два распределительных пункта, а также цифровой распределительный пункт, с помощью которого можно улучшить системы защиты и управления объекта. В итоге больница получила по восемь мегаватт основной и резервной мощности.

В строительстве были задействованы 60 единиц техники и 1270 человек, которые работали в три смены. Уточняется, что в обычных условиях на возведение такого количества энергообъектов потребовалось бы не менее полугода.

Возведение больницы началось 12 марта в связи с распространением коронавируса. На территории больницы площадью 43 гектара появятся несколько блоков: лечебный, реанимационный и служебный, а также общежития для медиков. Ожидается, что там разместят 500 коек, 250 из них придется на отделение реанимации. К настоящему времени готовность объекта оценивается на 98 процентов.

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