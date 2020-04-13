Московские дачники остались без света и воды из-за новой инфекционной больницы

Жители СНТ «Музыкант» в Михайлово-Ярцевском поселении (Новая Москва) остались без электроэнергии, тепла и воды из-за новой инфекционной больницы для заразившихся коронавирусом. Ее подключили ко всем коммуникациям, и сети не выдержали нагрузки. Об этом пишет Znak.
По словам члена правления дачного поселка Евгении Вермель, он находится в 1,7 километра от строящегося медцентра. Из-за режима самоизоляции жители «Музыканта» не могут сами вызвать техников, а в Московской объединенной электросетевой компании отказались отправлять в поселок своих специалистов. По данным организации, отключение электричества произошло из-за повреждения кабеля на территории самого СНТ, а не из-за подключения объекта.
Как сказала Вермель, сначала было плановое отключение всего Михайлово-Ярцевского района, поскольку происходило подключение больницы к электросетям. «Через два часа свет дали, но вчера его вновь отключили, в других поселках свет все-таки появился, а в нашем поселке его так и не включили. Отсутствие света означает отсутствие тепла и воды, потому что у многих нет дома печей и каминов, отопление электрическое, а воду в дома подают насосы из колодцев», — сказала женщина.
Из-за сложившейся обстановки некоторым жителям СНТ пришлось покинуть «Музыкант». «У меня дома сейчас температура опустилась до 12-13 градусов, мне пришлось уехать. Те, кто остался, вынуждены спать в куртках и шапках. Многие прописаны в поселке. Здесь живет очень много преподавателей Московской консерватории, много пожилых и маленьких детей. А те, кто вынужден работать дистанционно, не может этого делать — опять же из-за отсутствия света», — пожаловалась Вермель. По ее словам, местная администрация людям никак не помогла.
Ранее стало известно, что строителей нового медцентра в Новой Москве для зараженных коронавирусом вынудили работать под песню «Священная война». Им включали композицию прямо на стройплощадке для поднятия духа.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения